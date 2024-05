Il Messaggero – Cannavaro e la sua Udinese non sono salvi anche per quella sconfitta nel recupero contro la Roma lo scorso 25 aprile (gol di Cristante nel finale). E domani, proprio la Roma può aiutarei bianconeri, battendo l’Empoli al Castellani. Cannavaro ci crede. “Spero che i punti persi contro De Rossi non pesino. Credo che la Roma fara la sua partita, nessuno vuole andare in campo per perdere, sono sereno, ma non mi fido di nessuno e quindi devo far capire ai giocatori che dobbiamo pensare a noi stessi”. A Trigoria, i tifosi, con uno striscione hanno espresso la preferenza per i gemellati dell’Udinese.