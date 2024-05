Il Corriere della Sera (G. Piacentini) –Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi. Il nuovo responsabile dell’area tecnica, infatti, è arrivato nella Capitale nei primi giorni della settimana e si è messo subito al lavoro insieme all’allenatore. Sui ruoli in cui intervenire, però, ci sono pochi dubbi: dei 5 esterni bassi a disposizione resteranno Angelino (che andrà riscattato, costo 5 milioni) e, forse, Celik). Dovranno arrivare almeno un paio di rinforzi, via invece Spinazzola, Karsdorp e Kristensen. A Trigoria nelle ultime ore stanno monitorando con molta attenzione quello che sta succedendo a Napoli, dove il capitano Di Lorenzo ha chiesto la cessione. Oltre a Di Lorenzo, seguitissimo Bellanova, classe 2000, tra i pre-convocati del c.t. della Nazionale Spalletti per l’Europeo, ma il Torino va convinto con una ricca offerta. Non arriverà invece Nandez, in scadenza di contratto col Cagliari: l’uruguaiano infatti ha deciso di accettare la proposta di un triennale da 10 milioni a stagione dall’ Al Quadisiya, club neopromosso nella Saudi League.