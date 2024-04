Il Corriere della Sera (M. Perrone) – Il colpo di testa in tuffo di Cristante contro il Brighton, per chiudere il 4-0 all’Olimpico del 7 marzo, ha regalato alla Roma un primato: quello dei gol segnati da una squadra italiana tra Coppa Uefa ed Europa League, nella classifica all time dalla prima edizione del 1971-72 a oggi. I giallorossi in 20 partecipazioni ne hanno realizzati 297.

I migliori marcatori romanisti tra Uefa ed Europa League sono Totti con 21 gol e Dzeko con 17. Sta scalando posizioni Lukaku, che alla prima stagione in giallorosso ne ha segnati 8. E il belga, come la Roma, contro il Milan va a caccia di quota 300. Alla squadra ne mancano 3 per fare cifra tonda in Uefa/EL, a Romelu ne mancano 2 con le squadre di club: è arrivato a 298 fra Everton (87), Inter (78), Manchester United (42), Anderlecht (41), Roma (18), West Bromwich Albion (17) e Chelsea (15).