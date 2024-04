Il Messaggero (G. Lengua) – Daniele De Rossi recupera anche Gianluca Mancini per il primo quarto di finale contro il Milan e potrebbe confermare le impostazioni tattiche che hanno dato una buona resa nel derby. A partire dalla difesa in cui Smalling è tra i possibili titolari accanto al centrale azzurro. Ne farebbe le spese Llorente. Altrimenti, per dare più solidità, potrebbero partire tutti e tre. Nel primo caso sarà Spinazzola ad accentrarsi, altrimenti Leo avanzerà a centrocampo e ne farà le spese ElSha, utile in corso d’opera. L’ipotesi più plausibile è quella di una difesa a tre e mezzo. Celik a destra avrà la licenza di avanzare giocando quasi in linea con il centrocampo composto da Cristante, Paredes e Pellegrini. In attacco confermati Dybala e Lukaku. Occhio al pericolo giallo; i diffidati giallorossi sono Paredes, Spinazzola e Cristante.