Nonostante la vittoria per 3-0 con lo Sheriff non sia bastata per raggiungere il primo posto nel girone g di Europa League, la serata dell’Olimpico è stata indimenticabile per Mattia Mannini e Niccolò Pisilli. I due talenti delle giovanili giallorosse hanno potuto esordire in una competizione europea e Pisilli ha anche realizzato il suo primo gol con la maglia della Prima squadra della Roma. Anche Bruno Conti, responsabile del settore giovanile giallorosso, ha colto l’occasione e celebrato i due “bambini” sul proprio canale Instagram: “Complimenti Mattia e Niccolò, grazie Jose’ per l’attenzione che dai al settore giovanile”.