Come riportato da Nicolò Schira, la Roma ed Edoardo Bove sono sempre più vicini per il rinnovo contrattuale fino al 2028. Il centrocampista, cresciuto esponenzialmente sotto la gestione di José Mourinho sarebbe ad un passo dall’accordo con la società giallorossa. Il “cane malato” dello Special One, finora ha collezionato 47 presenze e realizzato 2 gol.