Pagine Romaniste – La Roma vince 3-0 in casa con lo Sheriff, grazie alle reti di Lukaku, Belotti e Pisilli. Il belga continua ad essere una sentenza in Europa League, mentre il Gallo torna a cantare. Prima gioia per il baby talento giallorosso: commozione sotto la Curva Sud, che per poco non coinvolge anche lo Special One. Nonostante la vittoria, il secondo posto implica i playoff, come successe la scorsa stagione.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport – Svilar 6.5; Celik 6.5, Cristante 6.5, Llorente 6.5; Karsdorp 6.5, Paredes 6, Sanches 5.5, Pagano 6.5, Bove 6.5, Aouar 6.5, Pisilli 7, Zalewski 7; Belotti 7, El Shaarawy 6.5, Lukaku 7.5.

Allenatore: Mourinho 7.

Corriere dello Sport – Svilar 6.5; Celik 6, Cristante 6, Llorente 6; Karsdorp 6, Paredes 6, Sanches 6.5, Pagano 6, Bove 6.5, Aouar 6, Pisilli 7, Zalewski 7; Belotti 6.5, El Shaarawy 6.5, Lukaku 7.

Allenatore: Mourinho 7.

Tuttosport – Svilar 6; Celik 6, Cristante 6.5, Llorente 6.5; Karsdorp 6, Paredes 6, Sanches 6.5, Pagano 6, Bove 6.5, Aouar 6, Pisilli 7, Zalewski 7.5; Belotti 6.5, El Shaarawy 6.5, Lukaku 7.

Allenatore: Mourinho 7.

Il Messaggero – Svilar 6; Celik 6, Cristante 6.5, Llorente 6; Karsdorp 6, Paredes 6, Sanches 6.5, Pagano 6, Bove 6, Aouar 6.5, Pisilli 7, Zalewski 7, Mannini 6; Belotti 6.5, El Shaarawy 6.5, Lukaku 6.5.

Allenatore: Mourinho 6.5.

Corriere della Sera – Svilar 6.5; Celik 6, Cristante 6, Llorente 6; Karsdorp 5.5, Paredes 6, Sanches 6, Pagano 6, Bove 6.5, Aouar 5, Pisilli 6.5, Zalewski 6.5; Belotti 6, El Shaarawy 6, Lukaku 6.5.

Allenatore: Mourinho 6.

Il Tempo – Svilar 6; Celik 6.5, Cristante 6, Llorente 6; Karsdorp 6, Paredes 6, Sanches 6, Pagano 6.5, Bove 6, Aouar 6.5, Pisilli 7, Zalewski 7.5; Belotti 7, El Shaarawy 6.5, Lukaku 7.

Allenatore: Mourinho 6.