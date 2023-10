Edoardo Bove è intervenuto ai microfoni di Sky nel prepartita della sfida di Europa League contro il Servette, valida per la seconda giornata nel Girone G. Queste le sue parole:

Ti sei fatto la domanda sul perché andate un po’ più bene in Europa rispetto che in Serie A?

“Noi guardiamo le partite che vengono singolarmente. In Europa abbiamo fatto sia l’anno scorso che due anni fa dei bellissimi percorsi che ci hanno portato alla fine. Sappiamo quanto sia difficile e che sia molto importante partire già dai gironi. Oggi sarà una partita fondamentale per il passaggio del turno e dobbiamo entrare in campo consapevoli di questo e quindi daremo tutto per vincere la partita“.