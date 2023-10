Tiago Pinto è stato intervistato ai microfoni di Sky nel prepartita della sfida di Europa League contro il Servette, valida per la seconda giornata nel Girone G. Queste le sue parole:

Non riusciamo quasi a sentirci per il pubblico che è da Champions..

“L’Europa è un traguardo importante per la storia della Roma. Nelle ultime stagioni abbiamo fatto bene ma ad oggi siamo ancora lontani e dobbiamo guardare partita per partita perché per come ha detto il mister è importante la classifica finale del girone”.

Voi avete scelto Lukaku per arrivare fino infondo, vi aspettavate un impatto del genere?

“È ovvio che noi quando siamo sul mercato siamo entusiasti dei calciatori che prendiamo. Romeulo si è ambientato bene e ha conosciuto velocemente la squadra, forse anche già conoscere Mourinho l’ha aiutato nel processo e si trova molto bene. Ha segnato in tutte le partite e spero possa segnare anche oggi”.

Cosa vi aspettate da Svilar? Una motivazione in più per Rui Patricio?

“È un ragazzo giovane di cui ci fidiamo e oggi il mister ha deciso di dargli una possibilità e oggi tocca a lui dimostrare. Rui è un ragazzo esperto, tranquillo che non ha bisogno di questa sfida per dare il suo meglio e siamo contenti anche con lui”.

Vincere oggi può portare ad avere quelle energie per recuperare dei giocatori e ripartire in campionato per risalire la classifica?

“Io ho un opinione particolare. Perché noi nel calcio ci dobbiamo sedere a un tavolo e parlare del calendario, perché non è un caso che in ogni squadra di ogni lega per ogni partita o quasi ci sia un infortunio. È chiaro quando giochi giovedì e domenica e ancora più difficile. Ma io sono abituato. Certo vincere aiuta a ricaricare l energie e a preparare meglio la sfida successiva. Sicuramente è difficile giocare dopo le squadre che scendono in campo il martedì o il mercoledì perché chi gioca il giovedì di solito soffre un po’ di più”.