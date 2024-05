Iniziano a girare i primi nomi sui quali la Roma punterà per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano tramite X, tra gli obiettivi in caso di Champions League c’è: Raoul Bellanova, terzino destro classe 2000 di proprietà del Torino. Al momento non si registrano trattative in corso tra le parti.

https://x.com/FabrizioRomano/status/1794009948461896138