Presente all’Ippodromo Capannelle, a margine del Premio Tito Lucrezio Caro, Zibbi Boniek ha parlato di Daniele De Rossi e del momento della Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Tanti calciatori o allenatori si sono avvicinati all’ippica?

”In effetti di recente si sente parlare spesso di Ancelotti, Ferguson, Allegri, Azmoun, ma in realtà non sono tanti. I protagonisti del calcio hanno una vita talmente bella, talmente fortunata, guadagnano tanti soldi ma hanno anche bisogno di un hobby che vada oltre il loro lavoro. Se vengono nel mondo dell’ippica li accogliamo a braccia aperte. Anche perchè pure qui c’è competizione, allenamento, le genealogie dei cavalli, ci sono le aste, tutte belle cose”.

Sulla Roma?

“Credo che De Rossi sia arrivato al momento giusto, perchè l’era Mourinho andava chiusa, era arrivato il momento di sciogliere questo rapporto. Sono convinto che Daniele sia intelligente, bravo, motivato e questa è una bellissima storia della Roma: lui è stato giocatore, capitano e adesso allenatore. Ed è bastato cambiare un po’ l’impostazione della squadra e i rapporti con i calciatori e immediatamente sono arrivati risultati importanti. Ora bisogna vedere come si chiuderà questa storia, io personalmente gli auguro di fare come Ferguson e restare qui per tanti anni come manager della Roma”.