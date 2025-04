L’Inter dovrà fare a meno di Mkhitaryan nella sfida contro la Roma. Il centrocampista armeno, diffidato, è stato infatti ammonito durante la gara contro il Bologna, e sarà costretto a scontare un turno di squalifica. Un’assenza pesante per Simone Inzaghi, che perde uno degli elementi più esperti e affidabili della sua mediana in vista di una delle partite più sentite della stagione. Proprio contro la sua ex squadra, Mkhitaryan avrebbe potuto mettere in campo la sua esperienza e conoscenza dell’ambiente giallorosso, ma sarà costretto a seguire i compagni dalla tribuna.

La sanzione è arrivata nel secondo tempo del match contro il Bologna, nel match valido per la 33esima giornata di Serie A. Un intervento giudicato irregolare dall’arbitro è costato il cartellino giallo a Mkhitaryan, che era già a rischio squalifica. Inzaghi dovrà quindi valutare alternative a centrocampo, con Frattesi, Zielinski, Klaassen o Asllani pronti a prendersi una maglia da titolare.