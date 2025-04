Dopo la vittoria contro il Verona, la Roma è già proiettata alla prossima gara di Serie A, che sarà al “Meazza” contro l’Inter. Proprio i nerazzurri sono impegnati nella delicata sfida a Bologna, da dove, per il momento non arrivano buone notizie per Inzaghi. Infatti dopo il giallo per Mkhitaryan, che era diffidato, è stato sanzionato anche Bastoni. Il centrale, come il compagno, sarà costretto a saltare la partita contro la squadra di Ranieri per squalifica.