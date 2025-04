Angelo Mangiante giornalista di Sky Sport ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Manà Manà Sport riguardo al discorso allenatore in casa Roma. Il giornalista ha dichiarato delle informazioni importanti sulle varie scelte e se le situazioni di ciascuna.

Il nuovo allenatore?

“Dico quello che so in base a quello che ho saputo. Il favorito al momento da quello che mi risulta è Stefano Pioli. Fin dall’inizio è stato il primo nome sulla lista di Ranieri. Ci sono delle difficoltà da risolvere di natura contrattuale, perchè ha un triennale con l’Al Nassr, e non è facile trattare con loro”.

Ci sono altri nomi sulla lista del mister Ranieri?

“Il secondo nome sulla lista di Ranieri è Fàbregas, ed è stato contattato da tre club: Roma, Lipsia e Bayer Leverkusen, perchè Xabi Alonso andrà al Real Madrid, con Ancelotti che ha trovato un accordo col Brasile. Ma c’è una questione tra Fàbregas e il Como, lui ha una quota della proprietà del club e ha un legame molto forte con la famiglia del Como. La Roma si sta guardando sull’alternativa a Pioli. Secondo me Fàbregas può ripercorrere la carriera di Luis Enrique”.

Farioli?

“Anche Ghisolfi stima le potenzialità di Fàbregas, ma visto che sono in due a decidere lui porta avanti il nome di un tecnico che per lui è pronto. Secondo me è meglio evitare scommesse, devi prendere un allenatore che conosce la Serie A, perchè il campionato olandese è molto diverso”