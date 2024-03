Il Messaggero – Se eliminasse il Bayern Monaco, la Lazio potrebbe fare un favore alla Roma. Come è noto, la Champions League cambierà nella prossima stagione: aumenterà il numero delle partecipanti da 32 a 36 e le prime due nazioni del ranking Uefa beneficeranno della possibilità di accreditare cinque club. L’Italia, al momento, è prima nella classifica del ranking con 15.571 punti e può ancora contare sulla totalità del contingente, cioè sette club su sette.

La Germania è seconda a quota 14.500 con cinque squadre (su sette partenti) ancora in competizione; l’Inghilterra terza a 13.875 con sei club su otto. Dunque se la Lazio approdasse ai quarti di finale, non solo otterrebbe punti preziosi per conto dell’Italia, ma estrometterebbe anche una squadra tedesca, il Bayern, ovvero un club del Paese più vicino in classifica. Così se l’Italia chiudesse la stagione nei primi due posti della classifica, le porte della prossime Champions si aprirebbero anche alla quinta della Serie A, che al momento, come si diceva, è proprio la Roma di Daniele De Rossi. Naturalmente a concorrere alla raccolta dei punti stagionali contribuiranno tutti i nostri sette club ancora in corsa: la Roma stessa, l’Inter, il Napoli, l’Atalanta, il Milan e la Fiorentina.