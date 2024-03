Corriere dello Sport – Sono già andati a ruba i biglietti per Brighton. Tremila biglietti spariti dal web in pochi minuti. Sarà dunque esaurito anche il settore ospiti dell’American Express Stadium, giovedì 14 marzo, per il ritorno degli ottavi di Europa League. Abbiamo provato a collegarci con il portale che vendeva gli ingressi all’orario stabilito, trovando oltre 2.500 persone in coda virtuale. Ma il sovraffollamento ha fatto si che in ogni caso, esaurita la fila, i biglietti non fossero più disponibili.

La ragione non è soltanto tecnologica erano disponibili online perché una parte viene assegnata al gruppi organizzati della Curva Sud, un’altra viene distribuita direttamente dalla Roma a familiari, amici e sponsor della squadra e della società. Ad ogni modo anche in Inghilterra la partecipazione dei tifosi romanisti sarà massiccia. Sono attesi invece circa 3.500 inglesi all’Olimpico giovedì prossimo: il numero è maggiore perché la capienza dello stadio – e di conseguenza del settore riservato agli ospiti – è maggiore. Inutile aggiungere che anche per la partita d’andata ci sarà il pienone: oltre 60.000 spettatori per spingere De Rossi verso un’altra impresa.