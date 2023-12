Ai microfoni di Dazn, prima della sfida tra Roma e Fiorentina, Joe Barone ha analizzato il match. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa deve cambiare la Fiorentina nei Big Match?

“Questa sera c’è un ambiente di un clima importante ed è bello per il calcio italiano. Soprattutto è bello per noi piena di intensità e attenzione. Siamo straconvinti che questa sera non ci saranno di nessun tipo di distrazione. Si crede nel nostro sistema della tecnologia e dell’arbitraggio italiano perché è uno dei migliori al mondo e siamo convinti di andare sul campo a lottare sul tutto ciò che c’è da lottare”.



Puntate al quarto posto visto anche il calendario abbordabile?

“Ma sono tante partite e ovviamente ringraziamo l’Arabia Saudita che ci ospita ma dobbiamo ancora definire tanti dettagli del calendario e quindi stiamo aspettando questo momento con grande attenzione ma ci sono tante partite da giocare perché questo campionato è molto lungo. La Fiorentina nuovamente ha la prospettiva di giocare più di 60 partite, quindi ne affronteremo una alla volta per far sì di non avere infortuni e poter arrivare bene fino alla fine”.