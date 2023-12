Nella sfida di domenica sera scendono in campo Roma contro Fiorentina. Durante il riscaldamento allo stadio Olimpico, in scena un’incontro speciale: quello tra Mourinho e Burdisso. I due si sono rincontrati regalandosi un lungo abbraccio. L’ex Roma, attuale dirigente della Fiorentina, è stato allenato dallo Special One all’Inter nella stagione 2008-2009.