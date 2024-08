Il futuro di Federico Chiesa è sempre più lontano da Torino. La Juventus sta cercando di vendere il proprio attaccante, in scadenza di contratto a giugno 2025. A confermarlo è stato lo stesso Thiago Motta, il quale ha dichiarato che “sulla sua sua esclusione ci sono ragioni di mercato: sia per Chiesa che per gli altri che sono rimasti a Torino. La società sta cercando di trovare delle soluzioni e loro devono cercare delle soluzioni nel più breve tempo per il bene loro, della squadra e quello di tutti”. Così – come scrive Tuttosport – l’Inter pensa ad uno scambio con Davide Frattesi, ma l’operazione prevedrebbe anche un conguaglio monetario a favore dei nerazzurri.

Inoltre nelle ultime ore è nata anche l’ipotesi Lazio, secondo quanto riportato da Il Messaggero. Lotito vorrebbe portare a Formello un attaccante dal nome pesante e Chiesa sarebbe perfetto in tal senso. Inoltre la Juventus starebbe abbassando le proprie pretese che inizialmente si aggiravano sui 25-30 milioni di euro.