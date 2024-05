Leandro Paredes, calciatore della Roma, sarà assente questa sera nell’ultimo match di Serie A contro l’Empoli. Il centrocampista è volato così in Argentina e tra qualche giorno inizierà la preparazione alle amichevoli con Ecuador e Guatemala in vista della Copa America. Il giallorosso è stato intervistato dai media locali e ha parlato del compagno di squadra Paulo Dybala. Ecco le sue parole riportate da ElCrackDeportivo:

“L’ho visto molto triste come tutti i giocatori che vengono esclusi dai convocati in una Nazionale importante come questa”.