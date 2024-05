Il centrocampista ex Cagliari, Nahitan Nández, al suo arrivo a Montevideo è stato intercettato da dei media locali. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Tuttocagliari.net: “Ho passato cinque splendidi anni a Cagliari, un esperienza unica. L’ultimo giorno, i tifosi mi hanno dimostrato tanto, sono rimasto molto contento. Ora inizio una nuova esperienza per la mia carriera, un progetto interessante. Ho avuto possibilità di giocare ancora in Italia però dopo 5 anni ho promesso che non avrei giocato contro il Cagliari”.