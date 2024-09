Nella notte Paulo Dybala è tornato a sorridere con l’Argentina. La Joya è rimasta a Roma anche per riprendersi un posto con i campioni del mondo e questa scelta sta già ripagando. Dybala, che ha preso in prestito la 10 di Messi ( out per infortunio), è subentrato al 79′ nella sfida al Cile, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il giocatore giallorosso in soli 10′ è riuscito a trovare il gol, del 3-0 finale, con l’Albiceleste che mancava da oltre due anni (la Finalissima di Wembley contro l’Italia). Sono rimasti in panchina per tutto il match invece Paredes e Soulé.