Marco Amelia, ex portiere della Roma, ha rilasciato un’intervista a AllRoma.it. Tra i vari argomenti trattati il campione del mondo ha parlato anche del possibile arrivo di Gasperini sulla panchina giallorossa. Le sue parole:

Si riprende a giocare: Lecce-Roma, senza Dybala: come puntare alla Champions senza l’argentino?

“Non è facile sostituire Dybala, però la Roma ha tanti giocatori che possono essere incisivi. Per la Champions ci sono tante squadre, anche senza Paulo, i giallorossi possono giocarsi le loro chance”.

El Shaarawy, Soulè o Pellegrini. Lei chi punterebbe per sostituire Dybala?

“Da fuori è difficile scegliere un giocatore piuttosto che un altro, bisogna essere presenti tutti i giorni agli allenamenti. Ranieri saprà sfruttare al meglio ogni risorsa che ha dentro la rosa”.

Si avvicinano big match come il derby e Roma-Juventus, condivide la scelta della Juventus di ripiegare su Tudor?

“Conosco Tudor e il lavoro fatto sia a Verona che con la Lazio è stato eccezionale.

Qui non conta se uno condivide o non condivide una scelta, ma ci sono dirigenti che si prendono le responsabilità. Se quelli della Juventus hanno deciso in questo modo, avranno valutato al meglio la situazione”.

Si parla sempre più insistentemente di Gasperini alla Roma. Secondo lei è l’ex Genoa il favorito e l’uomo giusto per i giallorossi?

“Non credo alle chiacchiere mediatiche su chi sia favorito o no.

Conosco molto bene come ci si muove all’interno del mondo del calcio. La Roma deve prendere una decisione importante per il futuro e secondo me finché non sarà finito il campionato al momento i dirigenti faranno soltanto approcci per conoscere le persone e la scelta finale si determinerà anche in base al piazzamento della Roma in classifica. Gasperini è sicuramente un ottimo allenatore ed è uno di quelli che anche sulla base delle sue dichiarazioni può candidarsi alla panchina”

Chiudo sulla Nazionale: azzurri belli a metà contro la Germania, come ripartire ora?

“Gli azzurri hanno fatto delle ottime cose e delle cose meno buone che gli sono costate il risultato, ma ormai se ne riparla a giugno, dove inizieranno le partite che contano per andare ai Mondiali e mi auguro che questa volta gli azzurri riescano a qualificarsi”.