La Roma si prepara a tornare in campo dopo la pausa per le nazionali, con lo sguardo rivolto alla sfida contro il Lecce, in programma sabato al Via del Mare. Gli uomini di Claudio Ranieri sono tornati ad allenarsi questa mattina a Trigoria, dove stanno perfezionando gli ultimi dettagli in vista del match contro i salentini. Il tecnico giallorosso sta cercando di recuperare al meglio i suoi uomini, mentre continua a monitorare la situazione degli infortunati.

A Trigoria, i giallorossi si sono allenati con l’obiettivo di arrivare pronti alla ripresa del campionato. Gli ultimi due giocatori impegnati con le rispettive nazionali, Eldor Shomurodov e Leandro Paredes, stanno per rientrare, ma resta una preoccupazione per Zeki Celik. Il terzino turco, infatti, continua a svolgere un programma individuale e non sarà disponibile per la trasferta a Lecce. La Roma spera di recuperarlo il prima possibile per le prossime sfide.