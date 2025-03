Paulo Dybala in questi minuti è appena tornato a Roma. Il campione argentino nei giorni scorsi si era recato a Londra, con sua moglie e il suo agente, per l’operazione al tendine semi tendinoso della coscia sinistra. La Joya adesso comincerà il percorso con i fisioterapisti giallorossi per arrivare al top della condizione fisica all’inizio della prossima stagione. Dybala ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai cronisti che erano ad attenderlo a Ciampino. Le sue parole

Come sta?

“Bene, bene”.

Hai sentito Ranieri?

“Si, si”.

Sarai a Lecce sabato?

“Non lo so, devo parlare con i dottori. Lecce non lo so, le altre partite penso di si”.

Ti rivediamo prima di settembre?

“Non lo so, non lo so. Posso camminare senza stampelle ma mi hanno detto di tenerle. Sto bene grazie”

.