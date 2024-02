La Repubblica (M. Juric) – È il giorno di Tommaso Baldanzi. Oggi pomeriggio a Frosinone ci sarà l’esordio da titolare per il giovane trequartista. La prima dall’inizio con la maglia della Roma. Finora solo tre spezzoni di partita. De Rossi oggi è pronto a consegnargli una maglia da titolare al posto di Dybala. La Joya nell’ultimo mese non si è mai riposato. Cinque partite consecutive da titolare, compresa la trasferta di Rotterdam giovedì sera. Troppe per i fragili muscoli dell’argentino.

Baldanzi agirà alle spalle di Lukaku, che a Rotterdam ha ritrovato il gol dopo oltre un mese di digiuno. Il belga ha fame di rivincita e vuole ripagare la fiducia totale che l’allenatore ripone in lui. Con De Rossi Big Rom è sempre titolare. Per tutti e 90 i minuti. L’allenatore quando ha Lukaku, lo schiera. Sempre. Perché come ammesso giovedì sera dopo il pareggio contro il Feyenoord, “deve tirare anche con l’uomo addosso, ma è tra gli attaccanti più forti del mondo”.