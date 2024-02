Corriere dello Sport (R. Maida) – Andata e ritorno in giornata. La trasferta più vicina del campionato consente a De Rossi di sperimentare la formula che aveva tanto apprezzato da calciatore, quando l’allenatore era Luis Enrique. Dunque liberi tutti dopo l’allenamento di ieri pomeriggio, ritiro facoltativo e appuntamento a stamattina per la partenza In pullman verso Frosinone. Con la leggerezza di una gita domenicale, proprio per consentire ai giocatori (in particolare Mancini che è diventato papà di Bianca: auguri) di rilassarsi con le rispettive famiglie. Chissà se in futuro De Rossi insisterà su questa modalità di viaggio.