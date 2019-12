Zorro-Fonseca, primo Natale da imperatore

La vittoria di Firenze rende dolce il primo Natale romanista di Paulo Fonseca, allenatore capace di raccogliere le macerie della scorsa stagione, ricomponendole in un puzzle credibile. Tatticamente è uno degli allenatori più preparati in circolazione, capace di intuire le potenzialità di Mancini per il centrocampo, quando i giocatori hanno iniziato a farsi male uno dopo l’altro. È maniacale nella preparazione delle partite e nel lavoro sul campo, talmente tanto da considerare più importanti quasi gli allenamenti e l’atteggiamento tenuto dai suoi durante la settimana. Lo riporta La Repubblica.