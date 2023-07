Ivan Zazzaroni dopo l’edizione del XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole sulla Roma e Mourinho:

Chi ha fair play fra gli allenatore italiani?

“Mourinho non ama alcuni arbitri, ma è corrisposta la cosa. Un allenatore che ha fair play è Ranieri. Ha grande esperienza, è molto furbo, sa come comportarsi. Ancelotti ha molto fair play, così come lo aveva Sacchi. Io li capisco però, quando per errori macroscopici perdi una stagione come nel caso della finale di Europa League. La Roma ha investito tutto su quella finale, rinunciando di fatto alle ultime tre giornate di campionato perché i tuoi giocatori non ce la facevano più. In finale c’è stata una direzione così, oltretutto con pregiudizio, perché c’erano dei precedenti fra Mourinho e Taylor, mi rendo conto che una persona possa perdere la testa. Mourinho ha detto solo all’arbitro che è stato un disastro e si è preso quattro giornate di squalifica. Xavi, per fare un esempio, ha detto ad un arbitro che è stato pagato, e non è stato squalificato. È un mondo di ipocrita. Oggi in panchina ci vanno 30-40 persone: gestire tutte queste persone per un quarto uomo è impossibile. La federazione dovrebbe ridurre il numero di persone che vanno in panchina, forse in questo modo sarebbe un calcio più digeribile da questo punto di vista”.