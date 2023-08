Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Te La Do Io Tokyo su ‘Centro Suono Sport 101.5’ e ha parlato dell’arrivo di Lukaku in giallorosso: “La Roma meritava di avere un centravanti di livello internazionale. Poi si sono inventati storie come il peso, il tradimento… Non c’è stato nessun tradimento. Marotta tempo fa disse che non sapeva se avrebbero rinnovato il prestito, lì Ledure ha cominciato a parlare con la Juve dicendo all’Inter che gli inglesi non avrebbe concesso un altro prestito. Poi non so se ci siano state delle promesse da parte del giocatore, ma non c’è stato nessun tradimento. La finale di Champions sicuramente ha inciso. La cosa paradossale è che l’Inter ha liberato Dzeko per prendere Lukaku e invece non è andata così”.

La Roma da Scudetto?

“Ma chi scrive che la Roma è da scudetto dice una put***ata. Ha dei problemi oggettivi, dal portiere al terzino. Quattro giocatori non hanno fatto la preparazione, ha Dybala che ha problemi agli adduttori, Spinazzola non si sa. Potenzialmente è molto forte, ma è da verificare. Può stare nelle prime quattro idealmente, già così sarebbe un risultato strepitoso. Poi c’è l’Europa League, con Lukaku ci sono sogni che puoi coltivare. Ha dei numeri importanti, segna, dà fiducia, può proteggere anche Dybala che a Verona ha preso tante legnate. È un leader, vedi le litigate con Barella. Può allungare la squadra per gli inserimenti, anche tatticamente è importante”.