Come riportato da Nicolò Schira, Tiago Pinto sta lavorando anche sul fronte uscite. Sul tavolo del gm portoghese sarebbe arrivata un’offerta da 5 milioni di euro per Ola Solbakken da parte dell’Olympiacos. Si continua a trattare, con il norvegese chiuso dagli arrivi di Azmoun e Lukaku nel reparto offensivo della Roma di Mourinho. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la richiesta della società capitolina sarebbe di circa 8 milioni.

