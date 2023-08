Aggiornamento sui biglietti per Roma-Milan in programma venerdì sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Sarebbero rimasti disponibili solo 700 tagliandi prima dell’ennesimo sold-out dei tifosi giallorossi. Dopo l’arrivo di Lukaku il popolo romanista risponde presente, nonostante la sconfitta di Verona, per spingere la squadra di Mourinho contro il Diavolo.