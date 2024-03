Ai microfoni di Sky Sport, Nicola Zalewski ha parlato prima del match di Europa League tra Brighton e Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Come si fa a resettare tutto e non pensare all’andata?

Siamo venuti qui con questa mentalità, cerchiamo di non pensarci e vedere come andrà la gara. Le grandi squadre si vedono in questi momenti.

A come bisogna far maggiormente attenzione del Brighton?

Sicuramente le difficoltà possono essere le stesse dell’andata. È una squadra molto forte visto anche il livello della Premier. Noi dobbiamo fare la nostra partita, fare bene e prenderci la qualificazione.

Con De Rossi se tornato più avanzato, ti trovi meglio?

Sicuramente è un ruolo che ho fatto per più tempo nel settore giovanile. Mourinho comunque mi ha dato tantissimo, mi ha messo in quella posizione perché era un momento di emergenza. Mi ha aiutato tanto e me lo ritroverò in futuro.