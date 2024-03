L’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match con il Brighton. Queste le sue dichiarazioni:

Si aspetta da subito compatibilità tra Azmoun, Zalewki e Baldanzi?

Sì sì allenano insieme, hanno qualità e quindi sono sicuro che si troveranno bene. Poi ci sarà da fare una grande partita non solo di reparti, ma soprattutto tutti insieme.

Baldanzi è giovane ma non troppo rispetto a quello del Barcellona?

I giocatori devono essere bravi e loro tre sono bravi, come quello che non stanno giocando oggi. Abbiamo grandissima fiducia in loro giocano perché sia in allenamento che negli spazi a loro concesso hanno dimostrato di meritare più spazio. Non devono dimostrare niente, devono fare una grande partita.

Come sarà la partita?

Il percorso che stiamo seguendo ci porta a credere in ciò che stiamo facendo. A pressione si risponde con il gioco e se la pressione è uomo su uomo si risponde in verticale. Sarà una bella partita in uno spettacolo di stadio.