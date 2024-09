Corriere della Sera (G. Piacentini) – La parola fine nella trattativa per portare Zalewski al Galatasaray arriverà solo oggi, entro la chiusura del mercato turco, e potrà metterla solo l’esterno polacco, in un senso o nell’altro. Dopo due giorni di trattative serrate, ieri sera i due club hanno trovato un accordo sulla base di 11 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Un accordo che soddisfa la Roma.

Zalewski, che guadagna “solo” 350 mila euro a stagione, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno (anche se dovrebbe esserci una clausola di prolungamento per un anno legata alle presenze) e non ha voluto prolungare. La Roma ha cominciato così a parlare con tutte le società interessate. Il Galatasaray è quella che ha fatto più sul serio: gli emissari turchi hanno accontentato il calciatore sulla richiesta di 2,5 milioni di ingaggio, la giusta cifra per convincersi ad accettare un trasferimento che non lo ha mai entusiasmato. L’esterno polacco ha prima accettato e poi si è voluto prendere un altro po’ di tempo per riflettere ulteriormente prima di rispondere. Se non lo ha fatto nella notte, dovrà dare una risposta entro oggi e mettere così fine all’ennesima telenovela dell’estate.