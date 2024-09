Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Una sosta col fiato sospeso ma alla fine Artem Dovbyk ha recuperato e giocherà titolare a Marassi contro il Genoa. La storia si è finalmente chiusa ieri con il responso positivo dei medici del Fulvio Bernardini che hanno dato il via libera al suo rientro in gruppo e, quindi, alla possibilità di schierarlo dal primo minuto domenica contro i liguri.

Il centravanti dopo giorni di lavoro ha smaltito quel problema muscolare avvertito nell’ultima parte di gara contro la Juventus che lo ha costretto a saltare gli impegni della sua nazionale. Al Fulvio Bernardini sono convinti che quando si sbloccherà poi non si fermerà più: tutti sono d’accordo sulle qualità del ragazzo, ex Pichichi della Liga con il Girona, e del supporto che potrà dare in termini di gol nella corsa alla qualificazione alla Champions e a una nuova finale d’Europa League.

Senza poi dimenticare la Coppa Italia, obiettivo dichiarato nello spogliatoio. Ecco allora che quella di Marassi per Artem Dovbyk diventa anche l’opportunità per sbloccarsi una volta per tutte e cominciare questo ciclo di partite tra campionato ed Europa League nel migliore dei modi. Contro un Genoa incerottato e che nelle prime due partite casalinghe ha già incassato quattro gol, per Dovbyk può arrivare l’occasione per liberarsi della frenesia del digiuno e di quelle inevitabili paure di non riuscire a esprimersi al meglio.