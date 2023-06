Corriere dello Sport (J. Aliprandi – R. Maida)- L’obiettivo della Roma è chiaro: serve fare cassa per poi concentrarsi sugli acquisti per rinforzare la rosa di Mou. La lista di Pinto è lunga, il gm spera di riuscire a depennare il maggior numero di nomi per poter sfoltire la rosa che il primo luglio rivedrà il ritorno anche di tanti giocatori mandati in prestito la scorsa estate e che non sono stati riscattati dai rispettivi club.

Il primo giocatore e il più facile da cedere è Roger Ibañez, il sacrificato per raggiungere i famosi 30 milioni per rispettare il settlement agreement con la Uefa. La Roma sta avendo contatti con diversi club della Premier League con la speranza di poter scatenare una sorta di asta sul difensore, o quantomeno riuscire a venderlo al prezzo richiesto di 30 milioni oltre 25 di plusvalenza.

Volpato ossigeno puro per il club, che poi si concentrerà sulle altre trattative. Pinto sta continuando a parlare con il Sassuolo per la cessione di Volpato, a prescindere dal discorso Frattesi-Berardi. La richiesta della Roma per il giovane è di 7 milioni, il Sassuolo vorrebbe cercare di risparmiare qualcosa ma la sensazione è l’affare si farà trovando un punto d’incontro sui 5-6 milioni.

Anche perché il giocatore gradisce il Sassuolo e ieri era a Milano proprio per discutere con il suo agente sulla destinazione che gli garantirebbe la giusta crescita e un buon minutaggio. Insomma, la trattativa salvo clamorosi colpi di scena avrà una fumata bianca. Sbrigate queste due operazioni, arriverà poi il lavoro più complicato. Piazzare i veri e propri esuberi.