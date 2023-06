La notizia che girava già da qualche giorno ora è ufficiale, l’ex-canterano tornerà alla Roma dopo la fine del prestito con il club spagnolo. A comunicarlo è lo stesso Celta Vigo con un post sui propri social:

“Carles Pérez, Óscar Rodríguez e Haris Seferofić torneranno ai loro club di origine dopo aver terminato il loro periodo in prestito. Vogliamo ringraziarvi per il vostro impegno e coinvolgimento e vi auguriamo buona fortuna per il vostro futuro professionale e personale“.

Non si sono fatti attendere i commenti dei supporter spagnoli che chiedevano la conferma dell’ala destra. Il futuro di Perez è comunque destinato a essere lontano da Roma, su di lui c’è già l’interesse del Getafe.