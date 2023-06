Leggo (F. Balzani) – Zero, ma che vale oro. Il mercato della Roma è iniziato nel segno dei giocatori in scadenza. A ore è attesa l’ufficialità di Aouar (contratto fino al 2028) mentre si stanno limando solo i dettagli per N’Dicka. Cresce anche il pressing per Tielemans conteso proprio tra giallorossi e Aston Villa, e rispunta pure Zaha in uscita dal Crystal Palace. Operazioni sposate da Mourinho e messe in piedi da Tiago Pinto per rinforzare la rosa.

al suo posto dovrebbe tornare già dalla prossima settimana Frederic Massara (appena andato via dal Milan) che a Roma ha già lavorato sotto la gestione Pallotta, al fianco di Sabatini. Tanti i dubbi di Tiago che ha il contratto in scadenza nel 2024: dalla convivenza difficile con Mourinho alle critiche della piazza per errori di mercato evidenti come Shomurodov o Camara.

E poi la recente nomina della Souloukou proprio nel ruolo di General manager. Nel frattempo però Tiago proseguirà nella prima fase del lavoro che si concluderà il 30 giugno e dovrà portare il bilancio economico col segno più. L’indiziato numero uno alla partenza per rientrare nei parametri Uefa è Ibanez cercato da Tottenham e Atletico e valutato 35 milioni.