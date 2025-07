La Roma continua a muoversi con determinazione sul mercato per regalare a Gian Piero Gasperini rinforzi di qualità a centrocampo. Tra i nomi caldi delle ultime ore c’è quello di Neil El Aynaoui, centrocampista classe 2001 del Lens, per il quale il club giallorosso sta preparando un’offerta ufficiale. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione potrebbe chiudersi attorno ai 25 milioni di euro, cifra ritenuta congrua dal club francese e che potrebbe sbloccare la trattativa. El Aynaoui è considerato un profilo molto adatto al calcio di Gasperini: dinamico, abile nel pressing e con buona visione di gioco, rappresenterebbe un rinforzo immediatamente spendibile nella nuova mediana romanista.

Parallelamente, resta viva — ma complessa — la pista che porta a Richard Rios del Palmeiras. L’interesse della Roma per il centrocampista colombiano è concreto, ma l’operazione presenta diverse difficoltà. I costi del cartellino, che superano i 30 milioni di euro, uniti alla presenza di più parti coinvolte nell’affare (tra diritti economici condivisi e bonus da definire), stanno rallentando la chiusura.

La Roma continua comunque a monitorare entrambe le situazioni, con l’obiettivo di portare almeno un centrocampista a Trigoria prima della partenza per il ritiro in Inghilterra, previsto per inizio agosto