La Roma continua a spingere per Wesley, ma per il momento deve fare i conti con il muro alzato dal Flamengo. Come riportato da Fabrizio Romano, nella giornata di lunedì il club brasiliano ha respinto un’offerta ufficiale da parte dei giallorossi, pari a 20 milioni di euro più 2 milioni di bonus, per un totale potenziale di 22 milioni di euro.

Nonostante il no del Flamengo, la trattativa resta apertissima. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di calciomercato, la Roma ha già trovato un’intesa con il giocatore: sono stati definiti stipendio base e durata del contratto.

Ora resta da capire se la Roma deciderà di rilanciare nelle prossime ore, alzando ulteriormente la proposta per provare a chiudere l’operazione.