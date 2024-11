Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky per presentare la sfida di questo pomeriggio contro il Verona al “Bentegodi”. Le sue parole:

Su giocare con Soulé

“Non cambia nulla, tutti hanno le proprie caratteristiche per fare la differenza. Noi facciamo quello che ci chiede il mister per vincere”.

Come state alla terza gara della settimana?

“Bisogna fare le cose per bene, dobbiamo pensare al campo e a vincere. Ne parliamo tutti i giorni: è ciò che vogliamo. Dobbiamo fare quello che vuole il mister”.

Dovete migliorare in avanti?

“Siamo sulla strada giusta, facciamo le cose bene in allenamento. Verrà tutto sempre più automatico. Noi vogliamo fare ciò che ci chiede il mister per vincere le partite”.

Pellegrini a DAZN

Ti pesano i gol che ti mancano?

“Anche io mi aspetto di più da me, so che è una cosa normale, ma sono il primo che chiede di più da se stesso. Anche dopo questo inizio di stagione complicato, le occasioni le ho sempre avute. Devo essere più lucido sotto porta”.

Come giovedì quanto è importante questa partita?

“Io credo che sia tanto importante continuare il nostro lavoro sul campo. Abbiamo tutti voglia di fare bene e siamo tutti sulla stessa barca, vogliamo remare tutti nella stessa direzione”.

Foto: [Claudio Villa] via [Getty Images]