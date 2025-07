La Roma ha chiuso un nuovo innesto per il suo settore giovanile assicurandosi il talento classe 2008 Antonio Arena, promettente centrocampista proveniente dal Pescara. Come riportato da Fabrizio Romano, l’accordo, inizialmente verbale, è stato raggiunto nei giorni scorsi e il tutto sarà formalizzato martedì, quando saranno completati tutti i passaggi burocratici e firmati i documenti definitivi.

Arena, 16 anni, si è messo in mostra nel vivaio abruzzese per tecnica, visione di gioco e personalità in mezzo al campo. Con il suo arrivo a Trigoria, entrerà a far parte della Primavera giallorossa, con l’obiettivo di proseguire il suo percorso di crescita sotto la guida degli allenatori del settore giovanile romanista.