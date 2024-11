La Roma esce sconfitta in trasferta contro il Verona per 3-2. La situazione di Juric e della classifica si fa sempre più tesa e il rischio esonero è sempre più vicino. Il reale problema sono stati i tanti, troppi, errori tecnici, anche l’arbitro della serata, Matteo Marcenaro. Questa la moviola dei quotidiani:

GAZZETTA DELLO SPORT – VOTO 5

“Giusto non convalidare il gol di Zalewski in avvio di gara, l’esterno è in netto fuorigioco quando riceve il pallone da Le Fée. Era da annullare il 2-1 di Magnani: il difensore gialloblù colpisce Ndicka in volto (meno rilevante il blocco di Kastanos su Svilar), il VAR doveva intervenire. Dovbyk, invece, è in posizione regolare sul 2-2. Corrette, infine, le decisioni dell’arbitro sul rosso a Livramento e sui gialli”.

CORRIERE DELLO SPORT – VOTO 4

“Ieri a Verona gli errori di un arbitro che da gennaio diventerà internazionale e da un VOR composto da Pairetto e Maresca. Corner di Duda, Magnani sbraccia con il pugno chiuso sulla faccia di Ndicka: ancora, Kastanos va ad ostacolare l’intervento di Svilar. Marcenaro convalida tutto, il tandem di VAR e AVAR supportano, sbagliando. Dovbyk sul 2-2 è in posizione regolare mentre giusto segnalare l’offside di Zalewski sulla rete annullata”.