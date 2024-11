Dopo la sconfitta di ieri contro il Verona non sembra esserci nessun cambiamento in casa Roma. Ivan Juric, infatti, dirigerà regolarmente l’allenamento odierno, previsto per le ore 10.45. A renderlo noto è Filippo Biafora tramite X.

https://x.com/Fil_Biafora/status/1853367752947343710