Antonello Venditti ha lasciato alcune dichiarazioni al termine della Cerimonia sulla Lupa Capitolina, in merito al momento della Roma. Queste le sue parole, riportate da ANSA: “Un momentaccio per la Roma? Tutti i momentacci avranno dei momenti migliori. Ranieri? Un mio fraterno amico. Non credo che alla Roma manchi romanità, abbiamo vinto cose importanti con Liedholm, Viola non era romano. Tu diventi romano, incarni la Romanità anche se sei di Hong Kong, questo il senso della mia canzone ‘Ho fatto un sogno”.