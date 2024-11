Sembra essere arrivata ai titoli di coda la telenovela per il prossimo allenatore della Roma. Come confermato da Gianluca Di Marzio, Claudio Ranieri sarà il prossimo tecnico giallorosso e prenderà il posto di Ivan Jurić. L’allenatore romano dopo l’esperienza al Cagliari aveva deciso di ritirarsi dai club, ma la chiamata dei Fredkin non poteva restare ignorata.

Foto: [Paolo Bruno] via: [Getty Images]