Tuttosport (N. Schira) – Vatti a fidare degli amici, è proprio il caso di dirlo. La sfida di oggi all’Olimpico tra Roma e Venezia sarà all’insegna degli incroci pericolosi. Da un lato Matias Soulé, pronto ad approfittare delle noie muscolare di Dybala (che andrà in panchina) per prendersi la maglia da titolare e cercare così di conquistare uno spazio importante. Insomma, Eusebio Di Francesco è avvisato. E pensare che proprio il tecnico abruzzese ha lanciato e valorizzato al massimo (11 gol e 3 assist) nella scorsa stagione il fantasista classe 2003. I due hanno sfiorato insieme una clamorosa salvezza col Frosinone. Tra poche ore, però, non ci potrà essere spazio per i ricordi. Entrambi hanno bisogno di lasciare il segno per risollevarsi dopo un avvio complicato. Mati sogna, infatti, il primo gol da romanista di fronte a quel pubblico, che l’ha subito eletto a proprio idolo fin dal suo arrivo a fine luglio.