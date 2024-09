Corriere dello Sport – Prima di tutto, quell’Oscar Hiljemark giovane allenatore ha trascorso tre anni e mezzo in A giocando tra Genoa e Palermo: un valido motivo per diffidare da una squadra come l’Elfsborg, che oggi nel campionato svedese affronta la penultima della classe. C’è anche questo tra gli ingredienti per i quali tenere le antenne dritte giovedi prossimo. In aggiunta allo status di una squadra che non perde una gara interna da luglio. leri erano due mesi esatti. Alla Boras Arena, Juric troverà un rivale in salute: lo ha già dimostrato il debutto in Europa League quattro giorni fa.

Oggi l’Elfsborg va in cerca di conferme sul campo del Kalmar. Il peggior nenico romanista, allora, potrà essere senz’altro la condizione: anche sul sentiero internazionale gli svedesisi presentano come avversari rodati. Quella della settimana prossima sarà la decima partita europea, compresa la trafila nei play off estivi. Assente Thomasen per infortunio, non ci sarà neppure Holmen, espulso nel finale della partita contro l’Az. Sarà la prima assenza europea del capitano svedese, al centro della difesa. Un’involontaria compensazione allo stop di Dybala nella Roma. Il ghanese Baidoo oggi cerca il suo decimo gol in campionato.