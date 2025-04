Il 21 aprile non è una data qualsiasi per la Capitale: è il giorno in cui Roma celebra il suo compleanno, e oggi l’Urbe spegne ben 2778 candeline. Una ricorrenza che unisce storia, identità e passione, e che i tifosi giallorossi non hanno mancato di onorare con un gesto simbolico, carico di amore e appartenenza.

Nella notte è apparso uno striscione a firma del “Gruppo Roma” che recita: “2778 anni: Urbe mia sei la stella polare del mondo occidentale”. Parole poetiche, quasi solenni, che elevano Roma a guida ideale, punto di riferimento eterno, come solo i suoi sostenitori più appassionati sanno fare. Una dichiarazione d’amore alla città che è molto più di una semplice cornice calcistica: è storia, è mito, è casa.